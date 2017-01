foto Ap/Lapresse Correlati Grecia, verso l'accordo con la Troika 14:20 - Il premier greco Antonis Samaras ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con la Troika formata dagli esponenti di Unione europea, Fmi e Bce. "Abbiamo ottenuto tutto il possibile. Se le misure e il bilancio saranno approvati dal Parlamento la Grecia uscirà dalla crisi", ha assicurato il primo ministro di Atene. - Il premier greco Antonis Samaras ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con la Troika formata dagli esponenti di Unione europea, Fmi e Bce. "Abbiamo ottenuto tutto il possibile. Se le misure e il bilancio saranno approvati dal Parlamento la Grecia uscirà dalla crisi", ha assicurato il primo ministro di Atene.

Scatteranno dunque nuove misure di austerity per il Paese e grazie a questi nuovi sacrifici arriverà ad Atene una nuova tranche di aiuti internazionali. Samaras dice inoltre di essere soddisfatto perché questa nuova intesa garantisce alla Grecia "significativi miglioramenti" rispetto alle condizioni precedenti. "I negoziati conclusi - dice ancora il premier - riguardano le misure da prendere e il progetto di legge finanziaria per il 2013".



"Adesso tocca al Parlamento"

"D'ora in poi - riprende Samaras - il problema è che cosa potrebbe succedere se l'accordo non sarà approvato dal Parlamento perché il Paese andrebbe verso il caos".



"Una tale eventualità sarebbe molto dolorosa per l'intero popolo greco sia sotto il profilo economico ma ancor peggio sotto quello politico. Questi pericoli devono essere evitati. Adesso spetta al senso di responsabilità dei partiti e di ciascun parlamentare ".