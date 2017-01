foto LaPresse

12:03

- Debito sopra le attese e target 2012 deludente per la Fiat, che ha pubblicato oggi la trimestrale. L'indebitamento netto industriale sale a 6,7 miliardi dopo i 5,4 di giugno, mentre il target viene indicato al livello inferiore del range previsto per le "persistenti condizioni di debolezza del mercato europeo - si legge in una nota - per il resto del 2012, per il 2013 e per una parte del 2014". E il titolo scivola in rosso a Piazza Affari.