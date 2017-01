foto Ap/Lapresse

09:17

- Avvio in positivo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib guadagna lo 0,42% attestandosi 15.412 punti. Un'apertura in linea con quella delle altre piazze europee influenzate dalle trimestrali migliori del previsto diffuse da alcune grosse compagnie, come Bp e Deutsche Bank. Il Dax di Francoforte guadagna lo 0,64%, il Cac 40 di Parigi cresce dello 0,59%, il Ftse 100 di Londra segna +0,42%.