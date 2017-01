foto LaPresse

- Finale in rosso per la Borsa di Tokyo che annulla i guadagni iniziali e chiude in ribasso di quasi un punto percentuale dopo le decisioni della Bank of Japan che ha allentato meno di quanto sperato la sua politica monetaria. L'indice Nikkei ha perso lo 0,98% e si è attestato a quota 8.841,98 mentre l'indice Topix ha lasciato sul terreno lo 0,92% ed è arrivato a 733,46.