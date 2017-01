foto Ap/Lapresse

17:48

- Si apre con un deciso calo la settimana per la Borsa italiana: il Ftse Mib, arrivato a cedere oltre il 2%, chiude con una flessione dell'1,51% a 15.349 punti e l'All Share perde l'1,42% a 16.263. In risalita lo spread Btp-Bund. Sul listino ne fanno le spese le banche, giù anche energetici e industriali. Ansaldo Sts e Pirelli in controtendenza.