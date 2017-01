Fiat, nuova condanna: anche a Termoli discriminava i lavoratori iscritti alla Fiom

19:48

- Il tribunale di Termoli, in provincia di Campobasso, ha condannato la Fiat per attività antisindacale. Per il Lingotto è la seconda condanna. L'azienda è accusata di aver applicato un diverso trattamento economico sulle indennità ai lavoratori iscritti alla Fiom, con una perdita salariale di 300 euro al mese. Lo ha reso noto la stessa Fiom.