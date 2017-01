foto Ap/Lapresse Correlati Il video: "Berlusconi? Non è una minaccia"

Spread su, Piazza Affari la peggiore d'Europa 16:46 - I vertici europei di giugno e ottobre "hanno prodotto decisioni importanti che hanno dato un segnale forte sulla determinazione dell'Ue a preservare l'integrità dell'euro". Lo ha detto il premier Mario Monti in conferenza stampa a Madrid dopo l'incontro con il premier spagnolo. Poi, commentando le minacce di Berlusconi di togliere la fiducia al suo governo, ha replicato: "Noi diamo solo una mano al Paese". - I vertici europei di giugno e ottobre "hanno prodotto decisioni importanti che hanno dato un segnale forte sulla determinazione dell'Ue a preservare l'integrità dell'euro". Lo ha detto il premier Mario Monti in conferenza stampa a Madrid dopo l'incontro con il premier spagnolo. Poi, commentando le minacce di Berlusconi di togliere la fiducia al suo governo, ha replicato: "Noi diamo solo una mano al Paese".

"Berlusconi? Non lo viviamo come una minaccia"

Monti ha poi aggiunto: "Le minacce di ritirare la fiducia a questo governo non possono essere fatte perché non le vivremmo come una minaccia. Ci hanno richiesto di dare un contributo a un momento difficile di questo Paese. Non posso chiamare minaccia qualche cosa che a noi non toglierebbe niente, se non un'attività di governo che non è stata da noi ricercata". Monti ribadisce inoltre che il suo governo "sta lavorando bene e sottolinea che "la cosa migliore è che noi continuiamo a fare il nostro lavoro".



"Cosa succede se cadiamo prima? Chiedetelo ai mercati"

Poi, alla domanda su cosa succederebbe in Italia se il suo govenro cadesse in anticipo, Monti ha replicato: "E' una domanda da rivolgere alle forze politiche, ai mercati. Non voglio neanche speculare su questo". Oggi, primo giorno di contrattazioni in Borsa dopo le dure dichiarazioni di Berlusconi riguardo al governo Monti, gli indici di Piazza Affari sono tutti in forte ribasso.



"Il nostro orizzonte temporale è l'aprile 2013"

In ogni caso, il premier ribadisce che "noi lavoriamo con un orizzonte temporale all'aprile 2013". Questo, dice, è il nostro "intendimento e quello che ci ha chiesto il presidente Napolitano affidandoci il mandato di governo".



"Spread alto per Berlusconi? Non ci avevo pensato"

Alle richieste se la risalita del differenziale Btp/Bund sia dovuta alle dichiarazioni dell'ex premier proprio sulla sua intenzione di togliergli la fiducia, Monti risponde: "Non ci avevo pensato, ora ci rifletterò".



Rajoy: "Integrazione contro la crisi"

Da parte sua, il primo ministro di Madrid Mariano Rajoy ha detto a proposito della situazione economica europea: "Il nostro impegno con l'euro è irreversibile", ribadendo poi che la crisi si supera anche con l'integrazione politica ed economica.



Monti: "I momenti difficili cementano l'amicizia"

E al riguardo Monti ha sottolineato che "i nostri due Paesi stanno attraversando, e non sono i soli, momenti abbastanza difficili, in questa adolescenza della costruzione europea verso qualcosa di più solido e soddisfacente. Ma i momenti di difficoltà possono cementare l'amicizia e la collaborazione".



"Italia, Francia, Germania e Spagna ora si capiscono meglio"

"Le quattro più grandi economie dell'eurozona, con le loro diversità culturali, hanno un grandissimo ruolo, e ho l'impressione si stiano capendo meglio", ha detto ancora Monti aggiungendo che "in un passato nel quale non avevo un ruolo attivo mi pare ci fosse talvolta una punta eccessiva di competizione e non sufficiente collaborazione nella costruzione dell'Europa".



"L'euro è salvo grazie alla nostra risposta agli investitori"

Monti ha inoltre sottolineato, alla bilaterale Italia-Spagna a Madrid, che l'euro è ormai salvo, anche se non ancora definitivamente fuori dalla turbolenza. "Quando i mercati erano nella più grande turbolenza - ha detto -, dalla quale non sono ancora completamente usciti, bisognava rispondere alla domanda degli investitori che si chiedevano se l'euro avrebbe continuato ad esistere, e lo abbiamo fatto". E da parte sua, Rajoy ha ribadito che il superamento della crisi passa attraverso un approfondimento dell'integrazione politica ed economica.



"L'Italia è tra i padri fondatori dell'Europa"

Riguardo al processo di consolidamento dell'Unione e delle sue strutture, Monti ha assicurato che quanto sta accadendo all'interno dei confini della Ue è un "miracolo quotidiano". Ha detto infatti che è "facile criticare le lentezze dell'Ue, ma stiamo costruendo qualcosa che nel mondo non era mai stato costruito e dobbiamo essere consapevoli del miracolo che viene quotidianamente costruito". E ancora, Monti aggiunge: "L'Italia non dimentica - qualche volta qualche italiano sì - di essere stata tra i padri fondatori dell'Europa''.



"Supercommissario? Rischioso"

A Monti è stato poi chiesto cosa pensi dell'ipotesi di un supercommissario europeo. "Proponendo sempre nuove prove di virtù fiscale - ha risposto il presidente del Consiglio - si rischia di dare ai mercati, che sono un po' sempliciotti, l'impressione che gli strumenti che già esistono non funzionano".



Rajoy: "Per Spagna e Italia obiettivi identici"

"Nonostante le difficili situazioni che stiamo attraversando l'Europa continua ad avanzare e lo fa con una Spagna e un'Italia più unite a ricercare e conseguire gli obiettivi comuni - ha detto ancora Rajoy, tornando sul progetto integrazione -. Abbiamo fatto ulteriori passi in avanti rispetto a quanto concordato a giugno e selezionato i punti per il raggiungimento di un'unione monetaria e bancaria europea e per una maggiore integrazione europea economica, bancaria e politica europea".