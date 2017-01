foto Ap/Lapresse

09:17

- Avvio di contrattazioni in calo per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib cede lo 0,66% attestandosi a 15.481 punti. Un avvio in linea con quello delle altre piazze europee: a Parigi il Cac cede lo 0,68%, ad Amsterdam l'Aex perde lo 0,40%); a Londra Ftse apre a -0,39% mentre il dax di Francoforte è in ribasso dello 0,45%.