foto Ap/Lapresse

08:14

- Chiusura di contrattazioni in lieve calo per la Borsa di Tokyo dove l'indice guida Nikkei si è attestato a 8.929,34 punti (-0,04%) e il Topix a 740,30 (-0,13%). La revisione al ribasso dell'utile previsto per l'intero esercizio da Honda Motor ha trascinato gli indici sotto la parità nel corso del pomeriggio. In calo auto, assicurazioni e produttori di articoli in gomma.