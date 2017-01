foto Ap/Lapresse

17:46

- Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,36% a 15.584 punti. L'All Share ha registrato un +0,38% a 16.483 punti, mentre l'Italia Star ha perso lo 0,19% a 10.675 punti. Le continue preoccupazioni per le crisi in Spagna e Grecia hanno poi fatto risalire lo spread sui titoli di Stato italiani (in area 340 punti base), con le conseguenti vendite sul settore bancario.