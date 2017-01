foto Ansa Correlati Giovani Confindustria: le tasse ci uccidono

Lavoro, Fornero: "Giovani, non siate esigenti"

Scende in campo l'Italia "no choosy"

"Choosy sarai tu": mail dei lettori 12:16 - "Riforme, riforme, riforme: di questo ha bisogno il Paese". Lo sottolinea il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. La Fornero apre poi a possibili modifiche alla nuova legislazione sul lavoro. "So che non vi è molto piaciuta - dichiara il ministro -. Se ci sono delle cose che non vanno si possono cambiare con spirito pragmatico. Dobbiamo puntare su una collaborazione tra forze sociali". - "Riforme, riforme, riforme: di questo ha bisogno il Paese". Lo sottolinea il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. La Fornero apre poi a possibili modifiche alla nuova legislazione sul lavoro. "So che non vi è molto piaciuta - dichiara il ministro -. Se ci sono delle cose che non vanno si possono cambiare con spirito pragmatico. Dobbiamo puntare su una collaborazione tra forze sociali".

Il ministro poi, rivolgendosi ai giovani di Confindustria, dice: "Mi accusano sempre di essere dura, di essere senza cuore, ma non è così". Però, aggiunge la Fornero, "credo che per il lavoro dobbiamo guardare a chi oggi ha poche speranze, e sono soprattutto i giovani e le donne delle regioni meridionali. Dobbiamo guardare a tutto il Paese, ma soprattutto a queste categorie alle quali dobbiamo restituire speranza".



La Fornero parla anche del suo ruolo di ministro nel governo Monti. A chi le chiede se sia contenta di essere un ministro della Repubblica risponde: "Contenta non è il termine... Sono una persona a cui è stato insegnato il senso del dovere".