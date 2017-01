foto LaPresse

11:04

- "L'Italia ha fatto in questi mesi scelte difficili e introdotto riforme importanti in modo da voltare pagina" su un passato "di bassa crescita ed elevato debito". Lo scrive il premier Mario Monti in un messaggio ai giovani di Confindustria. Ma un "successo", avverte, è possibile "solo dentro una azione comune a livello europeo".