I giovani di Confindustria attaccano sul fronte della pressione fiscale. "Il suo peso è cresciuto così tanto da diventare una confisca - dice il leader Jacopo Morelli -, quella ufficiale toccherà nel 2012 il 45% del Pil, l'onere sulle imprese sarà superiore al 68%". Morelli chiede di "abbassarla in maniera sostanziale" avvertendo che "il tempo della pazienza è finito". E poi un attacco alla politica: "Via i ladri, gli ignoranti, gli incapaci".

Monti: "Solo con scelte difficili si può voltare pagina"

Davanti alle pesanti accuse arrivate da Capri il premier Mario Monti ha inviato un messaggio ai Giovani imprenditori dicendo: "L'Italia ha fatto in questi mesi scelte difficili e introdotto riforme importanti in modo da voltare pagina" su un passato "di bassa crescita ed elevato debito". Un "successo", avverte, è possibile "solo dentro una azione comune a livello europeo".



Al loro tradizionale convegno a Capri, i giovani industriali portano poi l'attenzione sull'emorragia inarrestabile dei posti di lavoro dicendo: "Perdiamo duemila occupati al giorno". E a chi si candida per governare l'Italia, aggiunge ancora Morelli, "chiediamo cosa intenderà fare per i giovani che non hanno lavoro e non riescono a rendersi indipendenti".



"Stanchi dei parassiti"

"Siamo disgustati dall'idea della carica pubblica come scorciatoia per arricchirsi, ci ribelliamo a questo degrado", tuona Morelli. "Chi lavora non è più disposto a sostenere larghi strati parassitari".



"Basta con l'umiliazione delle coscienze civili", rincara ancora la dose Morelli. Basta sostenere "con le proprie tasse e la propria fatica" strati parassitari "che anche adesso, mentre perdiamo 2mila occupati al giorno, continuano a erodere denaro pubblico". Servono "persone responsabili, preparate, all'altezza del compito. Abbiamo diritto a cambiare".



"C'è spazio per interventi drastici, senza ipocrisie", assicura Morelli, che rilancia l'appello per un varo in tempi brevi della legge elettorale ricordando che "i tre rappresentanti dell'attuale maggioranza, già lo scorso giugno a Santa Margherita Ligure, ci avevano promesso di fare in un mese". Oggi "è il 26 ottobre e di quell'accordo non c'è traccia". Per il leader dei giovani imprenditori "una classe politica che non mantiene le promesse, mentre chiede ai cittadini sacrifici continui, è indegna. Non è questo che si merita la nazione".



"Un rigore senza crescita brucia il futuro"

"I colpi della recessione sono arrivati nella carne viva del tessuto produttivo - riprende Morelli -: la base industriale si è contratta del 20%. Anche noi contiamo, forse per la prima volta, i caduti sul campo". E punta il dito sulla scarsa "crescita" e sul "molto rigore". E "se chiudono le imprese dei giovani, il Paese brucia il futuro, le speranze, il dinamismo": bisogna "creare nuove occasioni di lavoro, dare ossigeno alle imprese".



"Imprese strangolate dal fisco"

Tornando sul punto dolente delle tasse, i Giovani industriali denunciano che il cuneo fiscale e contributivo in Italia è "tra i più elevati dell'Ocse: il 53% contro una media dell'Unione europea del 41%". Un livello che, accusa Morelli, "strangola". Il governo, riprende il presidente, "ha riconosciuto che gli italiani stanno dando una grande prova di responsabilità, accettando misure drastiche e impopolari. Se questo è vero, c'è un dovere morale di ridare, subito, fiducia al Paese abbassando, in maniera sostanziale, la pressione fiscale su chi lavora e sulle imprese che reinvestono".



I cittadini "non sono cavie", aggiunge, chiedendo un'azione immediata sul fisco per ridare ossigeno all'economia reale. "La prima vera azione di politica industriale - ribadiscono i giovani imprenditori - sarebbe un abbassamento vigoroso delle tasse sui redditi da lavoro e d'impresa. Ci pare di assistere, invece, all'applicazione ostinata di teorie e ricette da laboratorio, politiche dimostratesi inefficaci, dimenticando che l'economia è una scienza interpretativa e che quindi può essere imprecisa e imprevedibile.



Ancora, i giovani imprenditori sottolineano che il taglio dell'Irpef "anche se è un inizio" rischia di essere "vanificato" dall'aumento dell'Iva. E tornano a "condannare l'evasione fiscale" che "va contrastata con ogni mezzo", chiedendo poi di "lasciare ai redditi bassi più soldi in busta paga, per rilanciare la domanda interna".