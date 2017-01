foto Ap/Lapresse

09:15

- Apertura con il segno meno per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib della giornata segna una perdita dello 0,75% mentre il Ftse It All-Share registra un calo dello 0,72%. In partenza deboli Bper e Stm, che cedono l'1,9% e l'1,6%, ma anche Telecom Italia (-1,2%). In leggero rialzo Luxottica dopo i conti, che sale dello 0,8%.