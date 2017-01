foto LaPresse

08:29

- Chiusura in rosso per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei termina la sua corsa in ribasso dell'1,35% attestandosi a 8.933,06 punti. Giù dell'1,72% anche il listino di Seul, con Samsung che lascia sul terreno oltre il 2% dopo i risultati trimestrali.