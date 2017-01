foto Ap/Lapresse

- Chiusura negativa per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha perso l'1,13% a 15.528 punti mentre l'All Share lo 0,99% a 16.436 punti. Il listino è stato penalizzato in particolare dalla debolezza delle banche, nonostante lo spread tra Btp e Bund sia rimasto sostanzialmente invariato intorno ai 328 punti. Le perdite più consistenti sono state realizzate da Unicredit (-3,5%) e Telecom (-3%). Male anche Fiat, in calo dell'1,80%.