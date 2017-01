Esodati, Confindustria: "Tassa del 3% è iniqua"

foto LaPresse Correlati Si allarga l'esercito degli esodati 13:52 - Confindustria boccia la soluzione trovata in Commissione per finanziare l'ampliamento della tutela per gli esodati. "Il contributo di solidarietà del 3% sui redditi sopra i 150mila euro è iniquo, si aggiunge ad un prelievo analogo ancora in essere previsto dal decreto Salva Italia", sostiene il vicepresidente Aurelio Regina. "Questo contributo colpisce una fascia di popolazione che è l'unica che spende, minacciando i consumi", conclude. - Confindustria boccia la soluzione trovata in Commissione per finanziare l'ampliamento della tutela per gli esodati. "Il contributo di solidarietà del 3% sui redditi sopra i 150mila euro è iniquo, si aggiunge ad un prelievo analogo ancora in essere previsto dal decreto Salva Italia", sostiene il vicepresidente Aurelio Regina. "Questo contributo colpisce una fascia di popolazione che è l'unica che spende, minacciando i consumi", conclude.

Cicchitto: "No a più tasse"

"Nessuno ha consultato la presidenza del gruppo Pdl" sulla soluzione per il problema degli esodati, e comunque "non condividiamo" quella individuata, dice il capogruppo del Pdl, Fabrizio Cicchitto, in una nota. "Riteniamo più ragionevole e realistica l'impostazione contenuta nell'emendamento presentato dall'on. Giuliano Cazzola e da altri".



Diliberto: "Il contributo non comprime i consumi"

"Perché il contributo di solidarietà per i redditi sopra i 150mila euro dovrebbe comprimere i consumi, e sull'aumento dell'Iva, che colpisce davvero i consumi su larghissima scala quasi nessuno ha battuto ciglio?". Se lo chiede Oliviero Diliberto, segretario del Pdci, che prosegue: "La patrimoniale in senso redistributivo ed una seria lotta all'evasione sono l'unica strada in grado di aiutare il nostro Paese ad uscire dalla crisi attuale".



Bonelli: "Da Confindustria egoismo sociale"

"Quello di Confindustria sull'ipotesi del prelievo del 3% sui redditi più alti è semplicemente egoismo sociale". Lo dichiara il presidente dei Verdi, Angelo Bonelli, che risponde così alle affermazioni del vicepresidente di Confindustria. "Iniquo è tagliare sulla salute, sulla scuola, sulle tutele e l'assistenza per gli anziani ed i disabili".