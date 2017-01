foto Dal Web 13:21 - E' una delle voci di spesa pù alte nell'economia domestica e in tempi di crisi si cerca di ridurla al minimo. E' la Rc Auto, sulla quale cresce la voglia di risparmiare. Ma le opzioni proposte per tagliare la tariffa hanno evidentemente le loro conseguenze: gli sconti sulla polizza si possono sì ottenere, ma hanno anche conseguenze sulle regole del successivo risarcimento in caso di incidente. - E' una delle voci di spesa pù alte nell'economia domestica e in tempi di crisi si cerca di ridurla al minimo. E' la Rc Auto, sulla quale cresce la voglia di risparmiare. Ma le opzioni proposte per tagliare la tariffa hanno evidentemente le loro conseguenze: gli sconti sulla polizza si possono sì ottenere, ma hanno anche conseguenze sulle regole del successivo risarcimento in caso di incidente.

Per esempio, la "guida esclusiva" (l'assicurazione vale per un solo conducente), opzione che si sta diffondendo a macchia d'olio, costa di meno ma vale ovviamente per una sola persona. E se alla guida, al momento dell'incidente, c 'è qualcuno che non è l'intestatario? Il diritto al rimborso non è più così automoatico. Occhio dunque alle "controindicazioni". A lasciarsi affascinare dall'opzione sono stati finora oltre due milioni e mezzo di italiani, cioè l'8% degli assicurati.





Specchietto per le allodole?

L'indagine fa emergere che, innanzitutto, quello che i clienti ritengono "un trucco per ottenere uno sconto sulla rata" si scontra con una realtà piuttosto deludente. Il ribasso non arriva al 5%. "Decisamente troppo poco - commenta Mauro Giacobbe, responsabile business Unit Assicurazioni di Facile.it - per esporsi al rischio di un incidente causato da un conducente (magari il coniuge) non dichiarato all'atto dell'assicurazione". Insomma, si chiede il sito, vale la pena prendersi un rischio notevole (assicurare una sola persona) in cambio di un servizio che diventa, nel momento del bisogno, assolutamente inadeguato? Non si tratta forse di un'opzione di fatto controproducente e, soprattutto, penalizzante sul fronte del punto dolente, quello del portafogli?



Uomini e meridionali i guidatori più "esclusivi"

Il sito ha messo sotto esame circa 60mila preventivi degli ultimi tre mesi, tracciando l'identikit di chi sceglie l'opzione guida esclusiva. E ha scoperto che a stipulare queste polizze sono l'11% degli uomini e solo il 7% delle donne. Si evidenzia poi che si lasciano attrarre dalla proposta soprattutto gli abitanti delle regioni del Sud, anche per colpa dei prezzi più alti nelle loro città: così, se la media nazionale è dell'8%, in Campania si sale al 25,7%, in Sicilia al 18,2%, in Molise al 18,1%.



Il pericolo si chiama rivalsa

Per tutti questi automobilisti, a fronte di uno sconto che nel migliore dei casi sfiora il 5%, sorgono poi innumerevoli difficoltà nel momento in cui si verifica l'incidente. Se chi si trova alla guida non è il titolare "esclusivo" che ha firmato la polizza, la compagnia può puntare sul diritto di rivalsa. Rimborsa i danni, ma ha il diritto di rifarsi sull'assicurato che ha dichiarato il falso.



Identica situazione nel caso in cui venga stipulata una Rc Auto con l'opzione "guida esperta": in questo caso, oltre al titolare, può guidare l'auto soltanto una persona con più di 26 anni. In questo caso la compagnia potrà rivalersi se alla guida, al momento dell'incidente, c'è un Under 26.



Ma chi sono quelli a cui piace questa proposta delle società assicuratrici? La categoria che la sceglie di più in assoluto è quella degli ecclesiastici (20,1%), seguita da chi è in cerca di un'occupazione (18,1%). Piace a 15 studenti su cento e al 14,5% degli operai. I dirigenti sono quelli che la scelgono di meno (solo il 4,9%). Ma l'opzione convince poco anche pensionati e casalinghe (solo il 5,7%).