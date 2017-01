Effetto Olimpiadi, Londra fuori dalla recessione

foto SportMediaset 11:37 - La Gran Bretagna esce dalla recessione grazie anche all'effetto Olimpiadi. Il Pil del terzo trimestre 2012 ha segnato, infatti, una crescita dell'1%, dopo la contrazione dello 0,4% del secondo trimestre. E' il tasso di crescita più forte da cinque anni. Le stime indicavano un progresso dello 0,6%. - La Gran Bretagna esce dalla recessione grazie anche all'effetto Olimpiadi. Il Pil del terzo trimestre 2012 ha segnato, infatti, una crescita dell'1%, dopo la contrazione dello 0,4% del secondo trimestre. E' il tasso di crescita più forte da cinque anni. Le stime indicavano un progresso dello 0,6%.

L'Ons spiega che è la crescita trimestrale più consistente registrata in cinque anni. Si tratta tuttavia di dati preliminari, che potrebbero essere rivisti. L'Office for National Statistics non ha precisato in che misura Olimpiadi e Paralimpiadi abbiano influito sulla crescita del Pil; ha detto però che alle vendite dei biglietti per i Giochi nel 2011 e 2012, considerando quelle che statisticamente confluiscono nei conti per il terzo trimestre, è da attribuire una crescita dello 0,2% del Pil.



Secondo l'Ons a beneficiare di Olimpiadi e Paralimpiadi è stata soprattutto l'attività di agenzie di impiego e dei settori alberghiero e di entertainment. A guidare la ripresa è stato il settore dei servizi, con una crescita dell'1,3%. Il premier David Cameron ha commentato su Twitter dicendo che c'è ancora molto da fare "ma questi dati del Pil mostrano che siamo sulla strada giusta e l'economia sta guarendo".