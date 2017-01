foto LaPresse

18:19

- Giornata positiva per la Borsa di Milano che chiude con gli indici in rialzo. L'Ftse Mib ha guadagnato lo 0,82% a 15.706 punti. Bene anche l'Ftse All Share, in crescita dello 0,84% a 16.601 punti. Gli acquisti si sono concentrati soprattutto su energetici e industriali: Finmeccanica, al centro di una vasta inchiesta per corruzione internazionale, ha guadagnato l'1,7%. Bene anche Saipem (+1,74%) ed Eni (+1,33). In controtendenza Telecom (-1,08%).