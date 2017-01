foto Ap/Lapresse

16:51

- Sul salvataggio della Grecia sono stati fatti "progressi", ma "non c'è ancora una decisione definitiva". Dopo l'annuncio dell'accordo tra Atene e la troika (Ue-Bce-Fmi) sul rinvio di due anni per applicare le riforme richieste dall'Europa, il presidente della Bce Mario Draghi frena sugli effettivi progressi in tal senso. Il numero uno di Francoforte è intervenuto in merito durante una conferenza stampa dopo la sua audizione al Bundestag.