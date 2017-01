foto LaPresse

14:57

- La differenza del cuneo fiscale e contributivo fra l'Italia e gli altri Paesi europei e dell'area Ocse "pesa come un macigno sulle nostre imprese". Lo ha sottolineato il direttore generale di Confindustria, Marella Panucci. "Le tasse - ha evidenziato - rappresentano per le aziende il 68,3% dei profitti". In più, ha aggiunto, con la legge di stabilità "si aggrava, direttamente o indirettamente, il carico fiscale sulle imprese".