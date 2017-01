Quando “l’altro” Mario segna il secondo gol

- I Mario brothers rassomigliano sempre di più ai gemelli del gol. Dopo le incisive operazioni sui conti pubblici e le affermazioni di autorevolezza sul parterre europeo da parte del Governo, la rete decisiva, su azione attentamente manovrata e con la dovuta preparazione, questa volta l’ha segnata "l’altro" Mario, il 6 del mese, affermando per laper i titoli di Stato dei paesi in difficoltà.

Il chiaro beneficio che ne hanno avuto gli spread, anticipato dalla dolce brezza di scampato pericolo che già si respirava nelle settimane appena precedenti, ha ulteriormente rasserenato il clima di fiducia: gli indicatori Istat evidenziano infatti un sensibile miglioramento nella percezione del clima economico generale, soprattutto quello prospettico. Il cambiamento non è da poco, soprattutto se si considera che, esattamente un anno prima, al rientro dalle vacanze, gli italiani sperimentavano sulla propria pelle le asperità dello spread, la durezza dei rimbrotti (quando non delle derisioni) provenienti dal Nord Europa, le incertezze, insomma, sulla resilienza dell’intero sistema economico. Proprio nel settembre scorso il freddo clima congiunturale contrastava con un tempo afoso: le dinamiche di acquisto subivano per la prima volta i rigori di una crescita “sotto zero” in termini reali, mentre il solleone teneva alta la (sola) bandiera delle spese turistiche, deprimendo peraltro l’abbigliamento nel momento di "cambio del guardaroba".

È con questa congiuntura che si commisura perciò il tenore degli acquisti di questo settembre 2012, ove la crescita tendenziale di +5,7% si discosta dalla media annua di +3%. È dunque così che si spiega come, assieme ad un ecommerce che prosegue nella sua lunga cavalcata di sviluppo (+15,9%), il canale fisico metta a segno un +4,3%: il primo dato superiore all’inflazione da agosto 2011 (fatta salva l’eccezione di marzo 2012, legata però all’anticipo della stagione Pasquale). Per riscontrare un andamento migliore, occorre risalire a maggio 2011. I segnali positivi appaiono diffusi nei profili sociodemografici, sia tra le professioni, sia fra le tipologie di carte in portafoglio. È significativo osservare crescite maggiori nelle fasce tradizionalmente caratterizzate da minori spese. Le variazioni sono, rispettivamente: +5,3% per gli alto spendenti, +6,9% per i medio e +13,5% per i basso spendenti.

Certamente beneficiano dei rimbalzi sul depresso settembre 2011 l’Abbigliamento (+8,9%, salvo lo scorso marzo, il primo dato in crescita da luglio 2011), in parte l’Alimentare (+6,1%), che sconta qualche focolaio inflazionistico, e soprattutto i beni durevoli. Tra questi ultimi, cresce l’Arredamento (+4,7) come non si vedeva dal dicembre scorso, gli Articoli Sportivi, con un balzo di +12% dopo un anno e mezzo incerto, addirittura gli Elettrodomestici, che con un +5,2% ritornano in positivo dopo un ciclo negativo che risale all’inverno 2010. Gli eurogol dei Mario brothers stanno dunque dando un po’ di sollievo alla classifica, e almeno in settembre possiamo concederci il momento di sorridere. Quanto durerà? Le nostre previsioni ci indicano un campionato ancora lungo e difficile.