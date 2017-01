foto LaPresse

08:18

- La Borsa di Tokyo chiude in rosso in scia a Wall Street che ieri ha registrato la peggior seduta da giugno con il Dow Jones in flessione dell'1,82%. Il Nikkei ha così chiuso in calo dello 0,67% a 8.954 punti mentre il Topix ha registrato un -0,81% a 743 punti. L'attività è comunque rimasta debole con 1,78 miliardi di titoli scambiati.