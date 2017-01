foto Ap/Lapresse

17:42

- Chiusura in forte ribasso per Piazza Affari. Il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,81% a 15.578 punti, mentre l'All Share perde l'1,78% a 16.463 punti. Male anche l'Italia Star, che registra un -1,41% a 10.599 punti. A spingere in negativo tutte le Borse europee è il prolungarsi della recessione spagnola (-0,4% il Pil nel terzo trimestre). In salita lo spread Btp-Bund che torna a 330 punti base.