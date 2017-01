Grilli: -160 euro da nuove aliquote

foto LaPresse 14:03 - L'intervento di riduzione delle aliquote Irpef interessa 30,3 milioni di contribuenti, con un beneficio medio pro capite di 160 euro l'anno. Lo afferma il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, sottolineando che la nuova normativa tributaria per "il 99% dei nostri contribuenti" avrà "un effetto positivo". - L'intervento di riduzione delle aliquote Irpef interessa 30,3 milioni di contribuenti, con un beneficio medio pro capite di 160 euro l'anno. Lo afferma il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, sottolineando che la nuova normativa tributaria per "il 99% dei nostri contribuenti" avrà "un effetto positivo".

Il piano Giavazzi

Nei prossimi giorni la presidenza del Consiglio renderà pubblico "il dossier messo a punto da una commissione, spiega Grilli parlando del rapporto Giavazzi. Il titolare del Tesoro però, spiega di ''poter anticipare'' che sul fronte delle risorse potenzialmente rese disponibili dagli interventi i numeri sono più bassi rispetto alle aspettative: ''Non sono 10 miliardi. Le cifre sono inferiori e andranno poste a un oculato giudizio''. Perché anche se di fronte a ''cifre smagrite'' si tratta di ''interventi delicati'': si va dal ''trasporto pubblico locale, all'autotrasporto, dai servizi di Ferrovie al Fondo per lo spettacolo e a quello per l'editoria''. ''Il governo - assicura comunque il ministro - renderà pubblica quanto prima l'analisi e poi la fattibilita' politica spettera' al Parlamento''.

No agli aiuti Bce

"Avendo un bilancio in pareggio strutturale abbiamo una posizione diversa rispetto a quella di altri Paesi - ha proseguito Grilli. - Non abbiamo bisogno di fondi e in questo momento andare a chiedere aiuto alla Bce non è cosa utile o necessaria".