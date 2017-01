foto Ansa Correlati Berlusconi contro l'aumento dell'Iva

Le famiglie con figli, "soprattutto se minori, risultano penalizzate dalle misure fiscali previste dalla legge di stabilità". Parola del presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, che in un'audizione davanti al Parlamento illustra gli effetti della normativa. E, se a beneficiare delle misure saranno 4 famiglie su 5 (il 77,7%), con uno sconto medio d'imposta pari a 340 euro, si prevede un aggravio di 290 euro per il 7,4%.

"Lo svantaggio relativo delle famiglie con figli risulta più evidente se questi sono di minore età", ha sottolineato Givoannini, aggiungendo che "i benefici della riduzione delle aliquote rispecchiano, accentuandoli, i limiti dello schema generale dell'imposta, basato sul reddito personale e su quello della famiglia".



"Il risultato - precisa ancora Giovannini - dipende dal più alto rapporto fra il numero di persone che generano spese deducibili e detraibili e il numero di percettori che caratterizza queste famiglie. Le modifiche dell'Irpef penalizzano i primi e attribuiscono vantaggi solo ai secondi, attraverso la riduzione delle aliquote".



All'origine della penalizzazione dei nuclei più numerosi, e comunque con figli non autosufficienti, c'è il fatto che "la cura dei figli riduce le probabilità di occupazione delle madri (e, per quelle occupate, costituisce un ostacolo al conseguimento di maggiori guadagni)".



"Sul fronte lavoro qualche segnale positivo"

Nell'audizione si mette però in rilievo che arriva qualche segnale di ripresa. "Il mercato del lavoro presenta ancora indicazioni negative - evidenzia Giovannini -. Va però sottolineato come qualche segnale maggiormente positivo viene dalle aspettative sulla futura tendenza dell'occupazione che, a settembre, mostrano un lieve miglioramento nel settore manifatturiero, nel turismo e nei servizi di informazione e di comunicazione".



Per quest'anno l'Istat rileva che "nel primo semestre del 2012 il numero di occupati è tornato a diminuire (-0,3%, 65mila unità in meno in confronto allo stesso periodo dell'anno precedente)", mentre "a livello settoriale si confermano forti segnali di sofferenza per il settore industriale: oltre agli occupati, nel secondo trimestre risultano in forte calo le ore lavorate nelle imprese con più di 10 addetti (-4,4% contro il -3,4% del totale dell'economia) e allo stesso tempo è fortemente aumentato il ricorso alla cassa integrazione (+47,3 per cento)".



"Manovre, rischio annullamento per il calo del Pil"

Giovannini mette in guardia dal rischio che la discesa del Pil possa riassorbire gli effetti della manovra e dice: "Il proseguimento del percorso di deciso e duraturo risanamento fiscale non può essere realizzato senza un'attenta valutazione del rischio che le manovre di consolidamento vengano riassorbite dal peggior andamento del quadro macroeconomico".



Giovannini continua dicendo che, "poiché il ddl stabilità non è indipendente dalle caratteristiche delle manovre, gli interventi proposti e quelli futuri devono essere disegnati attentamente, al fine di minimizzare l'effetto negativo sulla crescita di breve termine e, soprattutto, di aumentare il potenziale di sviluppo a medio termine. Le recenti analisi svolte dall'Fmi indicano, al riguardo, i rischi di avvitamento derivanti da forti riduzioni dell'indebitamento pubblico in presenza di una congiuntura economica negativa".



Al minimo storico i risparmi delle famiglie

Continua intanto a scendere la propensione al risparmio delle famiglie che, dice ancora Giovannini, "nel secondo trimestre di quest'anno è stata pari all'8,1%, con una diminuzione di 0,6 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 0,5 punti rispetto al corrispondente trimestre del 2011".



"Con l'Iva aumenta l'80% della spesa"

I ritocchi sull'Iva previsti dalla legge di stabilità, dice poi Giovannini, riguarderanno "prezzi di beni e servizi relativi a quasi l'80% della spesa per consumi".



"Cieli bui: la percezione dell'insicurezza frena l'attività"

Giovannini passa poi a commentare l'operazione "cieli bui" prevista sempre dalla legge di stabilità per accrescere i risparmi che, sottolinea, "ha sollevato dubbi nell'opinione pubblica" sotto il profilo della sicurezza. Il numero uno dell'Istat ricorda infatti che da un'indagine del 2009 emergeva "una certa limitazione alle attività quotidiane dei cittadini derivante dall'insufficienza di illuminazione e dalla conseguente percezione dei cittadini di scarsa sicurezza nel circolare per le strade".