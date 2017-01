foto LaPresse

09:16

- Apertura in cauto rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib guadagna lo 0,32% a 15.928 punti, mentre il Ftse All Share segna un +0,33% a 16.817 punti. Avvio in lieve rialzo anche per le altre Borse europee. Lisbona Psi si attesta a +0,18%, Francoforte a +0,10%, Parigi a +0,10% e Londra a +0,03%. In leggero calo Bruxelles -0,04% e Amsterdam -0,04%.