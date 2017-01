foto Ansa

14:51

- La Commissione Ue ha dato luce verde alla cooperazione rafforzata per introdurre in Europa la Tobin tax, per ora tra dieci Paesi, tra cui Italia, Francia e Germania. Il collegio dei commissari, riunito a Strasburgo, ha adottato come previsto una decisione con cui ha autorizzato i Paesi che ne hanno fatto richiesta all'ultimo Ecofin ad applicare una tassa sulle transazioni finanziarie. Secondo Bruxelles, infatti, "ci sono tutte le condizioni legali".