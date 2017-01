foto LaPresse

17:48

- Chiude poco sopra i minimi di giornata Piazza Affari che, dopo avere trascorso gran parte della seduta in buon rialzo, è tornata in parità sul finale. Il Ftse Mib sale dello 0,03% a 15.866 punti, mentre il Ftse All Share segna +0,01% a 16.762 punti. Listini a due velocità con i titoli finanziari compatti in buon rialzo, mentre prevalgono i ribassi nel comparto energetico, nel lusso e tra gli industriali.