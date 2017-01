foto LaPresse

09:26

- Piazza Affari apre in calo la seduta. Il Ftse Mib cede lo 0,04% a 15.848 punti in avvio e l' Ftse All Share lo 0,05 per cento. Maglia nera del listino Snam (-2,4%). Tengono le banche con Unicredit in rialzo dello 0,22% e Intesa Sanpaolo dello 0,23 per cento.