foto LaPresse

08:50

- Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo con il Nikkei 225 che registra un progresso dello 0,09% a 9010,71 punti. Il listino ha iniziato la seduta in calo a seguito di realizzi dopo il progresso del 5,5% registrato la scorsa settimana, mentre il deficit commerciale a settembre ha pesato sui titoli delle società legate all'export come Toyota Motor, Nintendo e Canon.