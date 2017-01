E' l'ultima bella notizia pubblicata sul Corriere della Sera che, cifre alla mano, riporta una ricerca del Codacons. Anzitutto, bisogna considerare che tra tasse e tariffe in aumento la propensione al risparmio è scesa ai minimi del 1999, con una diminuzione costante del potere d'acquisto. Se si aggiunge l'introduzione dell'Imu sulla prima casa, l'aumento dell'1,4% della luce, e dell'1,1% del gas, i rincari su acqua, rifiuti, trasporti urbani e benzina, ecco che il terribile bilancio del 2012 è presto fatto: fino a settembre le famiglie italiane hanno speso mediamente in più mille euro.

Ma non è tutto. Bisogna considerare il nuovo taglio introdotto dalla legge di Stabilità di detrazioni e deduzioni che colpirà i redditi del 2012 con effetti retroattivi: tradotto significa che quelle spese già fatte per le quali ci si aspettava un risparmio fiscale, devono essere dimenticate. Si fa per dire. E ancora, elaborando i dati dell'Istat sull'inflazione, e ipotizzando l'impatto che avrà l'aumento delle due aliquote dell'Iva a regime entro il 2014, ai mille euro di settembre bisogna aggiunge altri 384 euro (per una famiglia con due figli) di 'donazioni' al Governo. E come se non bastasse arriva una bella sorpresa per i cittadini di 1.200 Comuni: grazie al taglio di alcuni fondi deciso in extremis sempre dal Governo, potrebbero trovarsi a pagare un ulteriore aumento dell'Imu per 'compensazione'. Così, per non farci mancare niente.