foto Dal Web

08:13

- Non c'è stato nessun incontro a Palazzo Chigi sul futuro dei vertici di Finmeccanica. E' quanto riferisce la portavoce del governo Elisabetta Olivi, in merito ad alcune indiscrezioni su una riunione nella sede del governo relativa al futuro del gruppo. La portavoce ha inoltre ricordato che il presidente del Consiglio, Mario Monti, non si trova a Roma.