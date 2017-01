foto Ap/Lapresse

17:50

- Piazza Affari chiude in rosso, tra le peggiori in Europa, una seduta appesantita dai nodi lasciati irrisolti dal vertice europeo. Il Ftse Mib perde il 2% a 15.862 punti, mentre l'All Share chiude a -1,89% a 16.761 punti. In calo anche lo Star, in perdita dello 0,66% a 10.703 punti. Male le banche e Finmeccanica (-5,55%), brilla Campari (+1,43%).