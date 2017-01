foto Tgcom24

- "Con la vostra agenda sul lavoro finiamo in un disastro". Lo ha detto Susanna Camusso rivolgendosi al governo, alla vigilia della manifestazione di Roma. "C'è una politica che sta determinando un progressivo impoverimento del Paese - ha spiegato -. Non si può dire a due generazioni che il loro futuro è la precarietà". E sulla trattativa sulla produttività, il segretario della Cgil ha poi ribadito: "E' finita in un nulla di fatto per colpa dell'esecutivo".