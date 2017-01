foto Ansa

15:55

- La Fiat non si dà per vinta dopo la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che la obbliga al reintegro di 145 lavoratori Fiom allo stabilimento di Pomigliano. L'azienda si riserva infatti "ogni tipo di iniziativa legale di opposizione, incluso il ricorso alla Corte di Cassazione". E' quanto si legge in una nota in cui i vertici del Lingotto commentano la decisione del tribunale.