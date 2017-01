foto LaPresse

- Non ci saranno manovre aggiuntive e sulla legge di stabilità il governo è disposto a qualche modifica, purché non si tocchino i saldi. Parola di Mario Monti, che precisa: "La legge di stabilità non è una manovra di finanza pubblica". Mentre, a proposito delle critiche dei partiti di maggioranza all'impianto della normativa, il premier assicura: "Valuteremo le proposte al riguardo e siamo pronti a cambiare la legge in Parlamento".