foto Ansa Correlati La condanna: azione discriminatoria del Lingotto 15:15 - I giudici della corte d'appello del tribunale di Roma hanno respinto il ricorso della Fiat su Pomigliano d'Arco, confermando la condanna per l'azienda al reintegro di 145 lavoratori del sindacato della Fiom. Lo rendono noto i metalmeccanici della Cgil. Il Lingotto era stato accusato dai rappresentanti di categoria di aver discriminato gli iscritti alla Fiom.

A giugno l'azienda era stata condannata per discriminazione contro la Fiom nelle assunzioni per la newco di Pomigliano dal tribunale di Roma. Il ricorso per discriminazione sindacale era stato presentato dal sindacato della Cgil, perché tra i 2.100 lavoratori assunti non c'è nessun iscritto alla Fiom.



Ad agosto, poi, la corte d'appello aveva giudicato "inammissibile" la richiesta della Fiat di sospendere l'ordinanza di assunzione per i 145 iscritti alla Fiom riconoscendo una discriminazione ai danni del sindacato nelle riassunzioni dei dipendenti dello stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco.



Fiat: "Ci opporremo"

La Fiat si riserva "ogni tipo di iniziativa legale di opposizione, incluso il ricorso alla corte di Cassazione". Lo afferma la stessa azienda in una nota.