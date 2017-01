foto LaPresse

- Il governo punta ad azzerare completamente l'aumento dell'Iva, che scatta a luglio. A sostenerlo è il sottosegretario all'Economia, Gianfranco Polillo, che afferma: "Ci stiamo lavorando in misura molto determinata". "Lo spread sta calando - spiega - e se riusciremo a spendere meno soldi per gli interessi, useremo il gruzzolo per evitare l'Iva".