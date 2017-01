foto Ansa

18:00

- Chiusura in ribasso per Piazza Affari. Dopo due giornate brillanti, l'indice Ftse Mib cede lo 0,3% a 16.185 punti e l'All-Share lo 0,32% a 17.085, sulla scia dei listini spagnoli e in attesa dei risultati del Consiglio europeo. Bene Pirelli (+1,8%), a picco Mps (-6,4% dopo il doppio taglio di rating operato da Moody's). A indebolire le Borse di tutto il mondo, inoltre, l'inaspettato incremento delle richieste dei sussidi di disoccupazione Usa.