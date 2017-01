foto Ap/Lapresse Correlati Sconti fiscali sul mutuo? Azzerati gli altri bonus

E' sempre più alto il rischio di tensioni sociali nel medio termine: più di 7 italiani su 10 dichiarano una sfiducia crescente verso le istituzioni, il 56,6% crede che la crisi nei prossimi mesi è destinata a peggiorare mentre la recessione ha fatto crollare la ricchezza del Paese e raddoppiare il numero dei disoccupati. A dare l'allarme è l'Eurispes, che spiega: "Continuare a parlare solo di sacrifici alimenta il senso di smarrimento dei cittadini".

Oltre agli effetti della crisi, l'Eurispes rileva che "quello che più preoccupa sono le macerie che la crisi economica rischia di lasciare dopo il suo passaggio, in Europa e nel nostro Paese". Infatti, "è ormai sotto gli occhi di tutti che le nuove geografie del mondo non somiglieranno più a quelle pre-crisi e nel caso dell'Italia c'è, in aggiunta, una variabile che agita osservatori e analisti internazionali: la profonda instabilità del quadro politico italiano".



"Per la prima volta - secondo il presidente Gian Maria Fara - si stanno avvitando su se stesse tre diverse crisi: oltre a quella economica e a quella sociale, si aggiunge una degenerazione preoccupante del quadro politico-istituzionale. Siamo insomma di fronte alla "tempesta perfetta". E gli effetti di questo pericoloso amalgama rischiano di essere sottovalutati".



Istituzioni, carabinieri i più apprezzati

Per quanto riguarda la fiducia degli italiani, tra le istituzioni, quelle più apprezzate e sulle quali si ripone un'ampia fiducia ci sono le forze dell'ordine e la Presidenza della Repubblica. Al primo posto troviamo l'arma dei carabinieri (con un livello di fiducia pari al 75,8%), seguita dalla polizia (con il 71,7%) e dalla Guardia di finanza (con il 63,3%). Al di fuori dalle forze dell'ordine, l'unica istituzione che mantiene livelli di autorevolezza e di fiducia ancora molto alti è la Presidenza della Repubblica che, con il 62,1% di fiducia espressa dai cittadini, conferma il suo ruolo di imparzialità e garanzia.