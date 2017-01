foto LaPresse

09:31

- Partenza col segno più, ma senza euforia, per Piazza Affari: il Ftse Mib segna una crescita dello 0,13%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,07%. Salgono piano (+0,5%) Intesa e Unicredit, cede del 3% Mps dopo il taglio del rating di Moody's. Apertura cauta anche per le Piazze europee, con il Dax di Francoforte in progresso dello 0,13%; Lisbona +0,37%; Londra +0,19%; Parigi sulla parità. In calo Amsterdam -0,35% e Bruxelles -0,08%.