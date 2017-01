foto LaPresse

- "Noi prevediamo che usciremo dalla crisi. Ci sono diverse cose che devono capitare". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli. "La crisi mondiale deve attenuarsi, il ciclo economico globale deve riprendere velocità e le previsioni sono in tal senso, come anche gli effetti delle nostre riforme strutturali", ha aggiunto. "Riteniamo che il 2013 sarà il momento in cui tali effetti saranno visibili".