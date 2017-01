Sei felice al lavoro? Un questionario te lo dice

- Lavoro e felicità non vanno spesso a braccetto. Lo sanno bene tutti gli impiegati e gli operai che, controvoglia, si alzano ogni mattina ad andare in ufficio o in fabbrica. Un sondaggio in rete fa ora luce sulla questione valutando se l'impiego sia vissuto come una prova di resistenza necessaria o come un momento di realizzazione e soddisfazione. Il questionario è stato diffuso dalla Delivering Happiness at Work ed è strutturato in 47 domande.

"Sei soddisfatto dell'equilibrio tra tempo lavorativo e tempo trascorso in famiglia o con gli amici?". "Qual'è la percentuale del tempo in cui ti annoi durante il tuo lavoro?". Sono solo due esempi di quesiti a cui si aggiungono quelli sull'atmosfera nell'ambiente di lavoro, sui rapporti tra colleghi, capi e dirigenti.

Sulla base dei dati raccolti finora (11mila questionari compilati in più di sette anni) la Delivering Happiness at Work è in grado di stabilire quali siano le condizioni per essere felici sul posto di lavoro. Meglio lavorare per una società con meno di mille persone, occupare una posizione di supervisione e di controllo, avere una formazione specializzata e un'età superiore ai 40 anni. Le elaborazioni dei centri di raccolta dati sostengono che ci sia il 25% di possibilità in più di essere felici in una piccola impresa, +27% se si ricoprono indagini di autorità e vigilanza e +50% se si possiede una specializzazione.

L'indagine è stata ideata da Nic Marks, un economista britannico che si è sempre occupato di felicità e benessere per il governo britannico. Il test (qui visualizzabile) è gratuito per i privati. Per i datori di lavoro che volessero sottoporre ai loro dipendenti le 47 domande è prevista una spesa di dieci dollari per utente all'anno. Delivering Happiness at Work è anche in grado di mettere a disposizione coach di gruppo, laboratori e sondaggi più dettagliati a richiesta. In questo modo sarà più facile conoscere i problemi di tutti i giorni e trovare le soluzioni più adatte. Una scelta che può resultare decisiva anche in vista di un aumento di produttività dell'azienda.