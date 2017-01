Lo spread crolla e i Btp vanno a ruba

18:44

- Lo spread fra Btp e Bund è in netto ribasso: il differenziale si attesta a 313 punti, oltre venti in meno rispetto all'apertura. Si tratta del valore più basso dalla fine di marzo 2012. Calo record anche per i rendimenti dei titoli decennali che chiudono al 4,76%, il minimo dal giugno 2011. Intanto, i Btp Italia sono andati letteralmente a ruba: in tre giorni hanno fatto registrare un boom di sottoscrizioni pari a 10,2 miliardi di euro.