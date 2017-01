foto Ap/Lapresse

16:41

- "La Grecia ha urgente bisogno della nuova tranche da 31,5 miliardi di euro altrimenti moriremo asfissiati". A lanciare questo drammatico appello è stato il ministro delle Finanze greco, Yannis Stournaras, intervenendo in Parlamento. Senza gli aiuti dei creditori internazionali, il Paese rischia "di morire per asfissia", ha ribadito il ministro, che non ha escluso che il governo possa essere costretto a varare nuove misure di austerità.