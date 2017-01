foto Ansa

09:13

- Avvio in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib sale dello 0,38% a 16.047 punti e il Ftse All Share dello 0,33% a 16.943 punti. Avvio in netto calo per lo spread Btp-Bund. Il differenziale segna in avvio 323 punti ai minimi da oltre un mese. Il rendimento del decennale scende al 4,82%. Lo spread non era sui livelli odierni dal 14 settembre scorso. In netto calo anche i bonos spagnoli che scendono stamane a 394 punti.