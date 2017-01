15:57 - "Le previsioni di crescita per quest'anno e per il prossimo sono state riviste al ribasso, ma le attese per la media del 2013 restano coerenti con un'uscita dalla recessione nel corso dell'anno". E' quanto prevede il bollettino economico di Banca d'Italia, che stima un calo del Pil del 2,4% nel 2012 e una contrazione dello 0,2% nella media del 2013.