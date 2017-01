foto Ansa 13:31 - Ammontano a 690 gli esuberi con un risparmio per circa 30 milioni di euro. E' quanto prevede il piano industriale di Alitalia illustrato ai sindacati. Nello specifico gli esuberi riguarderebbero 300 assistenti di volo, 300 dipendenti dello staff di terra e 90 nella manutenzione. - Ammontano a 690 gli esuberi con un risparmio per circa 30 milioni di euro. E' quanto prevede il piano industriale di Alitalia illustrato ai sindacati. Nello specifico gli esuberi riguarderebbero 300 assistenti di volo, 300 dipendenti dello staff di terra e 90 nella manutenzione.

L'amministratore delegato Andrea Ragnetti aveva anticipato ai sindacati la necessità di adottare misure di rigore per fronteggiare la crisi che sta colpendo il trasporto aereo a livello globale. Un percorso obbligato, quindi, per puntare alla crescita; il "rigore" del piano dovrebbe essere limitato a sei mesi. Non sono attesi grandi sconvolgimenti, "non vi aspettate una bomba", aveva detto Ragnetti incontrando i giornalisti in agosto, confermando qualche centinaio di esuberi, in particolare nel quartier generale, dove ci sono circa 1.800 persone. Personale amministrativo, quindi, e ad essere coinvolto dal piano potrebbe essere anche qualcuno della settantina di dirigenti.(



Pd: "Governo e azienda riferiscano in Parlamento"

"A quattro anni dal passaggio di consegne della vecchia Alitalia alla Cai le conseguenze drammatiche della privatizzazione, voluta in quei termini dall'allora premier Berlusconi, sono sotto gli occhi di tutti. Ancora oggi ci troviamo a fare i conti con una compagnia in grave difficoltà, come hanno ammesso gli stessi vertici della società, e con il dramma di migliaia di lavoratori sull'orlo del baratro". Lo afferma il deputato e capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera, Michele Meta. "L'annunciato Piano nazionale degli aeroporti potrebbe contribuire a riordinare un sistema dove fino ad oggi abbiamo assistito alla guerra tra scali che ha fatto carne da macello dei lavoratori. Chiediamo al governo - conclude Meta - e ai vertici di Alitalia di riferire immediatamente alla Camera sui dettagli del piano industriale".